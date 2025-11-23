Певица также призналась, почему так сильно ограждает детей от публичности.

Наталья Могилевская откровенно рассказала о воспитании своих приемных дочерей - Мишель и Софии. В частности, она заговорила об ограничениях, которые имеют девочки.

В интервью Люкс ФМ певица заявила, что совсем не балует дочерей и воспитывает их в скромности. По ее словам, девочки не имеют дорогих гаджетов и постоянного доступа к интернету. Наоборот, звездная мама пытается развивать детей всесторонне и проводить время вместе, вместо мультиков и видеоигр.

"Старшая дочь получила iPhone только год назад. Три года она с кнопочным телефоном ходила в школу, а дома был планшет, ну, такой нормальный, не последний. Вообще я их держу в скромности. И два часа в день было разрешено ей. А Сонька малая только на выходные имеет мультики. Никаких мультиков, потому что они просто дуреют от тех мультиков. Мы стараемся семьей играем в разные игры, задаем вопросы интересные..." - отметила Наталья.

Видео дня

Также Могилевская рассказала, что дети не знают о ее карьере. Как оказалось, по советам психологов родители решили не нагружать девочек дополнительным давлением публичности, ведь они получили сильную травму из-за войны. Поэтому даже в учебных заведениях никто не знает о звездной маме девочек:

"Мы держим тайну, потому что психологи сказали, что дети очень сильно травмированы из-за войны. Для них это еще дополнительная травма - быть ребенком звездой. Это большое напряжение и внимание, поэтому ни в садике, ни в школе никто не знает, чьи это дети. Но мы позволяем ей (старшей дочери Мишель - УНИАН) показывать дом. Она ездила в Индию, показывала, что была там, но не показывала маму. У нее нет фоток мамы".

К слову, не так давно Могилевская таки засветила свою старшую дочь и призналась, что помогло девочке справиться с травмой.

