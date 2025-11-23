Индия разработала и продолжает модернизацию ракеты "воздух-воздух" Astra Mk1 средней дальности.

Во время авиасалона Dubai Airshow 2025 Индия предлагала операторам российских истребителей собственную ракету "воздух-воздух" Astra Mk1. Как пишет "Милитарный", россияне ищут альтернативу своей ракете Р-77.

Индия предлагает ракету средней дальности Astra Mk1 как прямой заменитель российской Р-77 для самолетов Су-27, Су-30, Су-35 и МиГ-29 по всему миру. Представители индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) подтвердили СМИ, что несколько делегаций нынешних или бывших пользователей Р-77 запросили подробную информацию о возможности интеграции и цену для масштабного внедрения в парки самолетов.

Издание отметило, что с 2023 года традиционные покупатели российского вооружения, в частности Алжир, Египет, Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Сербия, сталкиваются с постоянными задержками и фактической непоставкой ракет Р-77-1. Это объясняется "узкими местами" в производстве и приоритетным направлением ракет на собственные нужды России.

Кроме того, цены на ракету взлетели втрое, с примерно 400 тысяч долларов в 2019 году до более 1,2 млн долларов.

В это время DRDO завершила испытания Astra на индийских Су-30МКИ с использованием российской РЛС Н011М "Барс". Причем, цитирует портал местных журналистов, для интеграции понадобились лишь минимальные программные "патчи".

"Подобная совместимость "подключил и работай" заявлена и для семейства МиГ-29/Су-27, причем ракета отображается на селекторе вооружения как "оригинальная" Р-77-1", - говорится в статье.

DRDO дополнительно стимулирует интерес, предлагая ракету Astra Mk1 в пакете с контрактами на Tejas Mk1A или бесплатную интеграцию ракеты на существующие парки Су-30 в рамках более широких программ модернизации.

"Версия ракеты Astra Mk1 в настоящее время серийно выпускается для вооружения индийских истребителей Tejas Mk1A и Су-30МКИ. Она имеет заявленную максимальную дальность 110 км при встречном курсе, отечественную активную радиолокационную головку самонаведения Ku-диапазона и полную механическую и электрическую совместимость с российскими пусковыми пилонами АКУ-58 и АПУ-170", - добавили авторы.

Они отметили, что сейчас идет разработка следующей версии - Astra Mark 2. Планируется, что она будет поражать цели на расстоянии до 200 км.

Также в новую ракету планируется интегрировать технологию китайской ракеты PL-15. Это стало возможным после того, как на территории Индии упала неповрежденная китайская ракета, которую выпустили из пакистанского истребителя, а индийские ракетчики провели технический анализ находки. Анализ выявил ряд передовых характеристик. Среди них - компактная РЛС с активной фазированной решеткой (AESA), мощный твердотопливный двигатель, который развивает скорость более 5 Мах и современные системы противодействия радиоэлектронному подавлению.

Развитие ракетного вооружения в Украине

Напомним, что вскоре украинская армия должна получить ракеты дальнего радиуса действия от Германии. Пока остается неизвестным количество и сроки предоставления ракет.

Добавим также, что в ракето-дроны Ruta и зенитных реактивных дронов Hornet, которые поставляет Украине компания Destinus, будет интегрирован боевой ИИ Hivemind. В компании отметили, что ускоряют поставки беспилотных систем с искусственным интеллектом в Украину.

