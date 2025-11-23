Президент Украины напомнил, что России хватает собственных территорий, да и людей, даже собственных, она не жалеет.

Именно Россия является инициатором и агрессором в текущей войне. И учитывая площадь самой РФ, эта война ведется не за расширение территорий, а за само "право" Кремля развязывать войны. Об этом в своем Телеграм написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Эту войну начала Россия - и только Россия, и все время полномасштабной войны именно Россия и только Россия не хочет войну завершать. Путин ведет эту войну так, что ему все равно, сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет. Российские командиры имеют не просто желание действовать жестоко - они имеют четкие приказы, что могут убивать так, как им заблагорассудится", - написал Зеленский.

Президент напомнил, что в целом российская агрессия началась в 2014 году, в течение всего этого времени Москва борется за "возможность воевать еще дольше и не только против Украины".

Говоря о текущих усилиях США положить конец этой войне, Зеленский призвал "не забывать главную цель" - остановить конфликт так, чтобы он не разгорелся снова в будущем.

Президент напомнил, что международно признанная территория России и так уже является крупнейшей в мире. Учитывая это, а также готовность Кремля к большим жертвам, Зеленский отмечает, что Россия воюет не за территорию, а за "право на войну" для себя и за "право на покорение" соседей.

"Именно поэтому мы так внимательно работаем над каждым пунктом, над каждым шагом к миру. Все должно сработать правильно - так, чтобы действительно закончить эту войну и чтобы не допустить повторения войны", - написал Зеленский.

"Мирный план" для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня в Женеве состоялись консультации между представителями Украины, США и Европы относительно нового "мирного плана", который предложила администрация Трампа. Однако окончательно новую версию документа утвердят только на встрече непосредственно президентов Украины и США.

Также мы рассказывали, что "мирный план", разработанный американцами совместно с россиянами, изначально имел еще два пункта, которые описывали политический и экономический союз РФ и США. Эти пункты или вычеркнули, или же просто скрыли от широкой общественности.

