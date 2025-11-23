На юге Украины действуют другие КПП, среди которых - "Табаки", "Виноградовка", "Новые Трояны" и "Рени".

Из-за атаки РФ международный пункт пропуска "Орловка" получил существенные повреждения - пограничники предлагают воспользоваться другими контрольно-пропускными пунктами (КПП).

Согласно сообщению Госпогранслужбы Украины, в связи с приостановлением пропускных операций в паромном пункте пропуска "Орловка", что стало следствием атаки Российской Федерации, для удобства путешественников предлагается использовать другие пункты пропуска, чтобы пересечь госграницу.

Для всех граждан (международные пункты пропуска): "Табаки", "Виноградовка", "Новые Трояны", "Рени", "Староказачье", "Паланка - Маяки - Удобное".

Видео дня

Для граждан Украины и Молдовы действуют межгосударственные пункты пропуска: "Долинское", "Железнодорожное", "Лесное", "Малоярославец".

"Просим учесть указанную информацию при планировании поездок через государственную границу", - отметили пограничники.

Удар по пункту пропуска "Орловка"

Как писал УНИАН, российская армия 22 ноября атаковала пункт пропуска "Орловка" на юге Одесской области, на границе с Румынией. В частности, обстрелами ударных БПЛА повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка", из-за чего международный пункт пропуска временно приостановил работу. Осуществляются соответствующие мероприятия по ликвидации последствий. Также на автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей. Пострадали двое мужчин, один из которых - водитель. Оба пострадавших - гражданские граждане Украины.