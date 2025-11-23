Украине тоже нужен мир, считает автор, поэтому нужно работать над этим документом.

С тех пор как Дональд Трамп вновь стал президентом США и вернулся в Овальный кабинет, в Украине и среди ее европейских сторонников усиливались опасения, что американцы будут вести переговоры о мире напрямую с Россией — а затем попытаются навязать соглашение Киеву.

Именно так события и начали развиваться на прошлой неделе, заявил главный обозреватель по международным делам в Financial Times Гидеон Рахман. Сейчас, по его словам, просматриваются три широких сценария. Первый — Украина ясно отвергает мирный план из 28 пунктов, и Трамп выполняет свое неявное обещание прекратить помощь стране.

Второй — предложение, разработанное американским переговорщиком Стивом Уиткоффом и российским Кириллом Дмитриевым, становится основой для переговоров. Украинцы, заручившись поддержкой "друзей" в Европе и Вашингтоне, получают возможность существенно изменить документ.

Третий сценарий — многочисленные противоречия и недоработки в плане Уиткоффа–Дмитриева приводят к его полному развалу. В результате война продолжается.

Рахман подчеркивает, что полное прекращение американской помощи поставит Украину в крайне тяжелое и опасное положение. Несмотря на то что администрация Трампа уже значительно сократила поддержку Киева, у США все еще есть критически важные возможности, на которые Украина опирается:

разведданные, которые помогают защищать объекты от российских ракет и наносить глубокие удары по территории РФ;

американские боеприпасы.

США больше не предоставляют Киеву военную помощь, как это было при Байдене, но Трамп согласился продавать вооружения — за счет финансирования со стороны европейских союзников.

Автор отмечает, что Украина уже сейчас с трудом сдерживает наступление России. Министр армии США Дэниел Дрисколл, который представил план Зеленскому в Киеве, заявил: "Если говорить честно, по оценке американских военных Украина находится в очень плохом положении".

"Высокопоставленные американские офицеры на протяжении многих месяцев в частных беседах высказывают то же самое, указывая на нехватку личного состава и рост числа дезертиров. Европейские союзники Киева не согласны с такой оценкой. Они утверждают, что Россия продвигается крайне медленно, а усиление давления на ослабевающую российскую экономику может вынудить Кремль принять куда менее выгодное для него соглашение", - говорится в материале.

Украина вынуждена рассматривать этот план

Как бы ни выглядела ситуация на фронте в реальности, прекращение американской поддержки резко повысит вероятность российского прорыва, считает эксперт. Учитывая масштабы угроз, Украина вынужденно согласилась рассматривать документ Уиткоффа-Дмитриева как основу для переговоров — надеясь, что при поддержке партнёров из Европы и США удастся сгладить или полностью убрать самые опасные положения, заявил Рахман. По его словам, подобная тактика уже работала в прошлом.

После провальной встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне в феврале именно европейская дипломатия сыграла роль в том, что Америка не пошла на открытую сдачу Украины.

Автор пишет, что Зеленскому и его команде будет крайне сложно вести переговоры по плану, который предполагает передачу территорий, остающихся под контролем Украины и защищенных ценой тысяч жизней. Но Киеву выгодно тянуть время, соглашаясь на обсуждение в расчете, что дедлайн четверга не будет окончательным, а сам документ будет переписан по мере выявления его слабостей и противоречий.

Реакция Путина на мирный план

Несмотря на осторожное одобрение плана со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина, у России наверняка есть собственные возражения. Москва хочет ещё более жестких ограничений для украинской армии и будет недовольна тем, что в документе обсуждается некое подобие гарантий безопасности по образцу НАТО.

Начало переговоров позволит Киеву выявить эти возражения Путина — что покажет миру, что именно Россия, а не Украина, стоит на пути к миру. Это может усложнить Трампу попытки оправдать прекращение помощи Украине.

Но рассматривать план исключительно как инструмент его "утопления" Украине тоже нельзя, считает эксперт. На фоне тревоги в Киеве и возмущения в Европе важно не забывать: Украине тоже нужно завершение войны. Плохое соглашение может поставить под угрозу само существование страны как независимой. Но и продолжение войны наносит огромный ущерб.

За почти четыре года страна потеряла сотни тысяч людей убитыми и ранеными, говорится в материале. Миллионы украинцев уехали, население уменьшилось примерно на 10 миллионов — почти на четверть. Экономика держится на искусственной поддержке, а рождаемость стремительно падает.

"Американский план несет огромные риски для Украины. Но — если рассматривать его как отправную точку, а не готовый результат — он всё ещё может стать путём к окончанию войны на приемлемых для Украины условиях", - подытожил Рахман.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц разработал собственный отдельный план по прекращению войны в Украине. Он объявил, что представит это предложение украинским переговорщикам в Женеве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, заявил, что текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

