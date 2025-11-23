Илона высказала свое мнение о новом составе жюри.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала, почему не вернется на шоу "Танцы со звездами", на котором когда-то победила в паре с Игорем Ласточкиным.

В своем блоге в Instagram хореограф вспомнила свой опыт участия в танцевальном шоу, отметив, что отдала ему максимум и больше не планирует возвращаться:

"Моя танцевальная карьера на проекте "Танцы со звездами" закончилась еще в 2021 году... Все, что я могла отдать этому проекту я отдала. Он всегда останется в моем сердце. И больше я не планирую выходить на паркет этого проекта. А во-вторых, руководство проекта не приглашали меня принимать участие в этом благотворительном выпуске! Но, как и большинство, остаюсь наблюдать..."

Гвоздева также "прошлась" по новому составу жюри спецвыпуска "Танцев со звездами". Она отметила, что очень рада наконец там увидеть Дмитрия Дикусара, впрочем, относительно других Илона высказалась неоднозначно.

"Что касается Екатерины Кухар - она остается одной из самых ярких фигур украинского телевидения. Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль - это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии..." - отметила танцовщица.

Она добавила, что хотела бы увидеть в жюри профессиональных хореографов вместо таких звезд, как Монатик и Могилевская, хотя и не имеет ничего против этих двух:

"Хочется верить, что в будущем возможность проявиться получат и профессиональные хореографы, которые годами создают танцевальное искусство, но пока остаются за кулисами".

Ранее Илона Гвоздева откровенно рассказывали о воспитании своих двоих детей.

