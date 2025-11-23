Посольство в Украине возглавит Рои Розенблит.

Правительство Израиля утвердило назначение десяти новых послов. В частности, посольство в Украине возглавит Рои Розенблит, сообщило израильское издание Вести.

Он сменит нынешнего главу дипломатического представительства в Киеве Михаила Бродского, срок полномочий которого истекает, и он получит новую должность. Как известно, Бродский является послом Израиля в Украине с 2021 года.

Новый посол Розенблит перед этим работал по совместительству в государствах Тихоокеанского региона, а также возглавлял дипмиссию Израиля в Сенегале.

Видео дня

Издание кратко описало жизненный путь Розенблита. Отмечается, что он окончил Еврейский университет по специальностям лингвистика, арабский язык и литература, а также государственная политика.

После службы в ЦАХАЛе в 1994 году поступил на курс подготовки дипломатов в Министерстве иностранных дел. В рамках дипломатической службы исследовал вопросы Саудовской Аравии, стран Персидского залива и Йемена, занимал должность в представительстве Израиля в Маскате (Оман), в посольстве в Москве и в экономическом управлении МИД.

Что известно о предыдущем после Израиля в Украине

Как сообщал УНИАН, предыдущий посол Израиля в Украине Михаил Бродский был назначен правительством премьер-министра Нафтали Беннета в июне 2021 года. Он заменил на этом посту Джоэля Леона. Бродский родился в Санкт-Петербурге, много лет назад иммигрировал в Израиль.

В Украину Бродский прибыл в августе 2021-го. Мы писали, что его встретили дипломаты посольства Израиля в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: