Новые исследования показывают, что длительный прием мелатонина может быть связан с определенными рисками.

Многие люди с хроническими или периодическими проблемами со сном принимают добавки с мелатонином, чтобы лучше высыпаться. Однако, как пишет портал Prevention, новые исследования предполагают, что длительный прием мелатонина может быть сопряжен с некоторыми рисками.

Как действует мелатонин

По данным Национального центра комплементарной и интегративной медицины (NCCIH), мелатонин — это гормон, который мозг вырабатывает в ответ на темноту. Мелатонин помогает регулировать циркадные ритмы и может помочь вам заснуть. Однако выработка мелатонина снижается с возрастом, а также при некоторых заболеваниях, таких как рак, некоторые расстройства настроения и диабет 2 типа. Поэтому многие люди принимают пищевые добавки с мелатонином, которые имитируют действие этого гормона.

В то же время, как отмечет доктор медицинских наук Кристофер Винтер, в практических рекомендациях Американской академии медицины сна (AASM) говорится, что нет достаточных убедительных доказательств эффективности или безопасности приема мелатонина при хронической бессоннице, чтобы рекомендовать его применение.

Как предупреждает доктор медицинских наук Ноа Сигел, со временем существует риск развития психологической зависимости от него. Люди, по сути, убеждают себя, что не смогут заснуть, если не будут принимать мелатонин.

Как использовать добавки с мелатонином

AASM рекомендует использовать мелатонин для лечения проблем со временем сна, таких как синдром смены часовых поясов и синдром хронической усталости или расстройство сна.

Что касается дозировки, доктор Сигел говорит, что одного-двух миллиграммов, принятых примерно за полчаса до сна, будет достаточно.

Каковы побочные эффекты мелатонина?

По данным NCCIH, мелатонин может иметь некоторые незначительные побочные эффекты. К ним могут относиться:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Сонливость

Безопасно ли принимать мелатонин каждую ночь?

Результаты нового исследования, опубликованного Американской кардиологической ассоциацией, показали, что у людей, регулярно принимающих мелатонин, выше риск развития негативных последствий для здоровья.

Исследователи обнаружили, что у взрослых с бессонницей, которые принимали мелатонин не менее года, риск развития сердечной недостаточности на 90% выше, чем у тех, кто не принимал. Также было обнаружено, что принимающие мелатонин чаще нуждаются в госпитализации из-за сердечной недостаточности, и, что ещё более отрезвляет, у них почти вдвое чаще, чем у тех, кто не принимал мелатонин, риск смерти от любой причины.

Однако есть несколько оговорок. Исследование не проходило рецензирование, и результаты по-прежнему считаются предварительными. Кроме того, исследование имеет некоторые ограничения, в том числе тот факт, что использование мелатонина в исследовании основывалось только на данных, полученных из записей о лекарственных средствах в официальных медицинских картах.

Другое исследование применения мелатонина у взрослых показало, что длительное применение мелатонина "может вызывать опасения по поводу безопасности, особенно учитывая, что фактическое содержание мелатонина в продаваемых добавках может быть на 478% выше указанного, а доказательства в пользу применения мелатонина при нарушениях сна недостаточны".

Безопасен ли мелатонин при периодическом применении?

В целом, кратковременный приём мелатонина безопасен. Однако исследований безопасности применения мелатонина беременными и кормящими женщинами недостаточно, поэтому лучше воздержаться от его приёма, если вы относитесь к одной из этих групп.

Исследования также показали, что до 26% добавок с мелатонином содержат гормон серотонин, поэтому бывает сложно определить, действительно ли вы получаете то, что указано на этикетке.

Ранее диетологи рассказали, когда должен быть последний прием пищи перед сном, чтобы дать организму время переварить еду и подготовиться к оптимальному сну.

