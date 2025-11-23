Успешные действия Сил обороны Украины по поражению российских объектов в глубоком тылу РФ имеют перспективы.

Украина реагирует на российский воздушный террор своим противодействием. Поражение электростанции под Москвой является тому свидетельством. Об этом в эфире на Radio NV заявил основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

В частности, он прокомментировал информацию о поражении Шатурской ГРЭС в Московской области.

Сначала эксперт отметил, что российские захватчики осуществляют все более сильные удары по украинским критическим объектам энергетики.

"Путин через своих приспешников доказывал, что будут устраивать блэкаут, и чем дальше - тем большей степени. И ответ дал наш президент. Жизнь построена таким образом, что на действия будут противодействия. И противодействие от наших Сил обороны Украины мы видим происходит, и мощность этого противодействия растет. Это очень важно", - подчеркнул Романенко.

Он обратил внимание, что на фоне атаки на эту ГРЭС следует не забывать, что Москва и область наиболее сильно прикрыта различными средствами ПВО.

В то же время, он отметил, что российский народ считает войну против Украины нормальным явлением.

В этой связи, по мнению эксперта, россиян надо пробуждать.

"И это происходит соответствующими действиями. Это хорошо. Это имеет перспективы", - убежден Романенко.

Удар по Подмосковью

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 ноября дроны атаковали тепловую электростанцию в городе Шатура Московской области. Ранее в РФ утверждали, что это самая мощная электростанция в Московской области.

На обнародованных в сети кадрах видно масштабный пожар на территории энергообъекта. По информации очевидцев, в трансформаторы электростанции попали около 4-5 беспилотников.

