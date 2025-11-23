Певица сравнила оценку отца с самыми престижными музыкальными премиями.

Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) откровенно заговорила о непростых отношениях с отцом. В частности, артистка призналась, почему стремилась к его одобрению еще с детства.

По словам певицы, признание отца для нее значит не меньше, чем престижные музыкальные награды. В своем блоге в Instagram Яна рассказала, что именно он был ее первым наставником и одновременно самым требовательным критиком.

"Есть МТV VМА, есть Грэмми и есть лайк от отца! Вот эту третью премию я борюсь всю жизнь - мой музыкальный наставник и продюсер с раннего детства. Часто бывает, я публикую новую песню, а папа говорит: "Ну класс, это ты для себя написала. А для людей когда?" Выступать на конкурсах академического пения, когда в зале сидел он, было одновременно и легче и ответственнее. Отец никогда не ругал меня, но и похвалу надо было действительно заслужить", - поделилась звезда.

На днях Jerry Heil выпустила новый трек HORA в дуэте с румынской певицей Irina Rimes. Песня сразу полюбилась слушателям и получила немало положительных отзывов, в том числе и от отца Яны.

"Очень интересное звучание. Яночка, отец в восторге", - написала в комментариях мама артистки.

Сама же певица не сдержала эмоций и отметила, что для нее это "награда высшей категории".

