Девушка дала понять, что критика совсем не влияет на ее самооценку.

Одна из участниц нового сезона реалити-шоу "Холостяк" - легкоатлетка Ольга Дзундза - ответила хейтерам. Девушку часто критикуют в сети за ее возраст, даже конкурентки часто это подчеркивали в выпусках проекта.

38-летняя спортсменка отметила в Instagram, что чувствует себя уверенно в своем возрасте и теле, поэтому совсем не стесняется публиковать провокационные фотографии в своих соцсетях.

Ольга дала понять, что хейт совсем не влияет на ее самооценку. Наоборот - он лишь мотивирует ее прилагать еще больше усилий к своему внешнему виду.

"Я кайфую от себя, от своего вида и самочувствия и это не скрываю. Я уверена, что каждая женщина может выглядеть шикарно в любом возрасте, только для этого надо немножко режима, дисциплины, времени и терпения. Я та, которая сама себя сделала, и продолжаю это делать каждый день, несмотря ни на что. Спасибо хейтерам за комментарии - всегда приятно видеть, что моя "шикарность" кого-то раздражает. Продолжайте, а я же не перестану выглядеть и чувствовать себя прекрасно", - написала Дзундза.

Подписчики поддержали Ольгу, отметив ее красоту и силу воли:

"Вы прекрасны и это большой труд".

"Прекрасная, просто огонь".

"Непревзойденная, просто не налюбоваться".

К слову, другая участница "Холостяка" недавно рассказала о комплексах, которые получила после шоу.

