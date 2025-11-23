Певица заговорила о своем возлюбленном.

Известная украинская певица Наталья Могилевская подогрела слухи о своей тайной свадьбе. Она неожиданно засветилась с новым обручальным кольцом на руке.

В новом интервью "Люкс ФМ" артистка показалась с новым аксессуаром. На ее правой руке, а именно на безымянном пальце красовалось золотое обручальное кольцо.

Ни певица, ни ведущий проекта не стали поднимать тему свадьбы. Однако, вполне вероятно, что семейный статус певицы официально изменился.

Стоит отметить, что ранее Могилевская отрицала возможную свадьбу, отмечая, что сейчас это не ко времени.

Хоть о свадьбе Наталья и не стала говорить, она рассказала об отношениях со своим избранником Валентином, назвав их союз "судьбой".

"Одно из главных слов нашего союза с мужем - верность. Мы уже в таком возрасте. Он 10 лет меня ждал, был одинок, очень хотел встретить своего человека. Он знал, что встретит. То есть это такая красивая история, как называлась бы "Судьба", - отметила певица.

Артистка раскрыла, что на самом деле давно была знакома с Валентином, ведь они жили рядом. По словам Могилевской, именно он помог вывезти ее беременную сестру в начале полномасштабного вторжения:

"Мы жили на одной улице. Он каждый день ходил мимо моего дома. Два года прошло, и надо было, чтобы началась война. В первую неделю войны он спас мою беременную сестренку на восьмом месяце и вывез ее из опасного места. Я была с ним. Так мы и познакомились. Поэтому это была судьба".

Также Наталья Могилевская рассказала, как воспитывает своих приемных дочерей и имеют ли они какие-то ограничения.

