Глава государства рассчитывает на конструктивность всех участников.

Команды Украины и США, а также команды европейских партнеров сейчас находятся в тесном контакте в Женеве. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"В это время в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны. Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров - в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена.

"Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас", - добавил Зеленский.

В то же время, как сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, который является главой делегации Украины, он уже провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.

"Следующая встреча - с делегацией США. Настроены очень конструктивно", - отметил Ермак.

Также он добавил, что в целом сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах. "Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", - сообщил руководитель ОП.

Мирный план для Украины

Как сообщал УНИАН, "мирный план" от администрации Дональда Трампа содержит 28-м пунктов и фактически вознаграждает Россию за развязывание полномасштабной войны против Украины.

Этот "план" назвали неприемлемым в ведущих европейских странах.

В то же время, администрация Трампа ждет от Украины до следующего четверга согласования этого плана.

