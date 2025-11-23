По словам рэперши, артист принимает большое количество лекарств.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona раскрыла подробности диагноза Меловина, который недавно попал в психбольницу. Она призналась, сталкивалась ли сама с подобным состоянием.

В интервью программе "Ближе к звездам" Алена вспомнила свой дуэт с Меловином. В частности, она отметила, что момент записи песни как раз пришелся на период госпитализации артиста:

"Я записывала сама. Он искал время, потому что уже лежал в больнице. Когда его выпустили, то он поехал и записался".

По словам рэперши, Меловин поделился с ней подробностями своего состояния - она была поражена, узнав, через что проходит певец. Алена рассказала, что артист страдает действительно тяжелым психическим заболеванием. Хоть она и не стала называть конкретный диагноз, добавила, что он принимает много лекарств.

"Мы много общались. Он делился тем, как он лечится, а я делилась своим уже пройденным лечением. Но у него на самом деле гораздо более сложный диагноз и количество препаратов, которые он принимает, больше. И проблемы со сном. У меня, наоборот, их не было, я спала. И оказывается, сон очень влияет на продуктивность и вообще на все на свете", - заявила Alyona Alyona.

Сама же рэперша прошла через депрессию и время от времени возвращается к консультациям с психологом.

"У меня уже терапия поддерживающего характера. Раз в месяц мы созваниваемся - у меня сеанс и я рассказываю, был ли какой-то откат, удается ли отстаивать свое и говорить "нет". Я очень рада, что я не сбежала из терапии, а продолжаю. На самом деле, когда человек проработан, это видно", - отметила она.

Однако, недавно Alyona Alyona призналась, что ее депрессия вернулась. Рэперша откровенно рассказала о своем внутреннем состоянии.

