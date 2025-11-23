Иконы флота или дорогие ошибки: 5 самых сложных военных судов США

ВМС США работают на уровне технической сложности, который еще недавно казался фантастикой. Современные корабли флота одновременно должны обнаруживать угрозы за тысячи километров, поражать цели на огромных дистанциях, координировать работу авиации и космических систем, и одновременно оставаться незамеченными или защищаться от атак.
В 2025 году некоторые из этих платформ стали пионерами новых военно-морских концепций, а некоторые - жертвами собственной чрезмерной сложности. Slash Gear рассказал о пяти самых сложных кораблях, которые сейчас служат в ВМС США.
Авианосцы класса Ford
Новые авианосцы класса Ford (CVN) стали экспериментальными платформами, где практически каждая ключевая система была создана с нуля.
Самое известное новшество - электромагнитная система запуска самолетов EMALS, способная запускать самолеты каждые 45 секунд, заменив старые паровые катапульты.
Проблемы также не заставили себя ждать:
- первый Ford вышел в море без работающих оружейных лифтов;
- новые туалетные системы отказывали;
- система аэрофинитов AAG оказалась ненадежной.
Несмотря на это, корабль получил две мощные реакторные установки A1B, обеспечивающие 600 МВт - втрое больше, чем у класса Nimitz.
Десантные корабли America и Wasp
Эти корабли сочетают функции авианосца и десантной платформы.
Класс America имеет улучшенные авиавозможности и большой ангар, а модификации "Рейс 1" получили и затапливаемую колодезную палубу.
Они способны запускать:
- LCAC - корабли на воздушной подушке;
- LCU - утилитарные десантные катера.
Вооружение включает Sea Sparrow, Phalanx CIWS и ракеты RAM. Мощные турбины позволяют этим кораблям действовать в прибрежных зонах, недоступных для авианосцев.
Литоральные боевые корабли
LCS существуют в двух радикально разных версиях - Independence (тримаран) и Freedom (однокорпусный дизайн). Их объединяет лишь модульность: корабли могут менять роль - от борьбы с надводными целями до противоминных операций - заменой целых отсеков.
Они способны
- разгоняться до 40+ узлов,
- работать с беспилотными надводными и подводными аппаратами GARC,
- действовать в сложных прибрежных водах.
ВМС США имеют 35 таких кораблей - проект инновационный, но противоречивый из-за высокой стоимости и сложности обслуживания.
Подводные лодки класса Ohio
Хотя дизайн подводных лодок "Огайо" восходит к 1980-м, они остаются самыми сложными подводными платформами США.
Именно эти субмарины несут на себе стратегический ядерный арсенал.
Ключевые особенности:
- до 24 ракет Trident II D-5 (в эксплуатации - 20 из-за договоров);
- мощный ядерный реактор, обеспечивающий скорость более 20 узлов;
- четыре лодки переоборудованы под корабли с крылатыми ракетами (SSGN).
Пока не поступят новые субмарины класса "Колумбия", "Огайо" остаются основой ядерного сдерживания США.
Эсминцы Zumwalt
Три корабля класса Zumwalt (DDG-1000) - самый противоречивый проект ВМС.
Созданные как "корабли-невидимки" с революционным корпусом tumblehome и электрической силовой установкой, они должны были стать будущим флота.
Особенности:
- корпус с минимальным радиолокационным отражением;
- 80 пусковых установок;
- планируемая головная пушка LRLAP с GPS-наведением и снарядами $800 000 за штуку, которую пришлось отменить.
Программа стала слишком дорогой: вместо 32 кораблей построили только три.