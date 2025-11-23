Карни заявил, что центр тяжести в мировой экономике смещается.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что мир может добиться прогресса по ряду вопросов и без США. Он также заявил, что консенсус, достигнутый на встрече лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге в эти выходные, имеет вес, несмотря на бойкот со стороны администрации президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Саммит "объединил страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли, и это без официального участия Соединённых Штатов. Это напоминание о том, что центр тяжести в мировой экономике смещается", - заявил Карни.

Карни подчеркнул, что не позволит Трампу диктовать ему повестку дня.

"Я поговорю с ним ещё раз, когда это будет необходимо", — сказал он. "У меня сейчас нет острых вопросов для обсуждения с президентом. Когда Америка захочет вернуться и обсудить торговые вопросы, мы это сделаем".

Он также подробно рассказал о своих попытках укрепить связи с различными странами, от ЮАР до Индии и Китая.

"Мы подписываем новые соглашения и находим новых инвесторов для реализации наших планов по экономическим амбициям Канады", — сказал он. "Мы расширим торговлю и будем стимулировать инвестиции в расширение партнёрских отношений в различных областях — от искусственного интеллекта до энергетики в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе".

Bloomberg напоминает, что Южная Африка, принимающая саммит "Большой двадцатки" в этом году, бросила вызов США, опубликовав декларацию по итогам встречи. Трамп принял решение бойкотировать саммит, якобы из-за притеснений в отношении белых фермеров в Южной Африке. При этом Вашингтон подчеркнул, что в отсутствие США на саммите может быть опубликован только отчёт председателя.

Конфликт между США и Канадой

пПсле возвращения Трампа в Белый дом, отношения между США и Канадой, которые традиционно считались одними из самых тесных и стабильных в мире, вошли в период острого кризиса и непредсказуемости.

Еще на этапе президентской кампании Трамп начал угрожать Канаде высокими тарифами на импорт и называть ее "51-м штатом".

В октябре вспыхнул громкий скандал между Канадой и США из-за телевизионной рекламы, спонсируемой правительством канадской провинции Онтарио. Трамп был настолько разъярен, что прекратил торговые переговоры с Канадой и ввел новое 10-процентное повышение тарифов на канадский экспорт в США.

На этом фоне премьер-министр Канады Марк Карни пытается укрепить экономические связи с Китаем и Индией.

