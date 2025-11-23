Мерц подчеркнул, что важно на основе американского плана разработать "документ, способный получить одобрение" Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц разработал собственный отдельный план по прекращению войны в Украине – как альтернативу мирному плану Дональда Трампа из 28 пунктов.

Как пишет n-tv.de, Мерц объявил, что представит собственное предложение украинским переговорщикам в Женеве для переговоров о мирном урегулировании.

"Я внес дополнительное предложение, выходящее за рамки всеобъемлющего плана из 28 пунктов", — заявил Мерц, подчеркнув, что важно на основе американского плана разработать "документ, способный получить одобрение" Украины.

При этом он не сообщил никаких дополнительных подробностей, однако заявил, что вносит предложение, "чтобы хотя бы сделать первый шаг в четверг".

Он также считает, что достижение соглашения до четверга не исключено полностью, однако сомнительно.

"Я скептически отношусь к тому, возможно ли такое решение с учётом нынешних разногласий", сказал он.

ЕС также представил альтернативный мирный план для Украины

Как пишет The Telegraph, план, который состоит из 24 пунктов, исключает ограничение численности ВСУ и предусматривает, что Украина должна самостоятельно принимать решение о миротворческих войсках. Он также требует прекращения огня по всей линии фронта до начала любых переговоров о передаче территорий.

По данным Bloomberg, план также предусматривает, просьбу к США предоставить гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне, а также требует, чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления и компенсации Украине.

