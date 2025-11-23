Президент США опубликовал большой текст о ситуации вокруг войны в Украине.

Война между Россией и Украиной при наличии сильного и правильного руководства в США и Украине никогда бы не началась, заявил президент США Дональд Трамп.

Также он в публикации в Truth Social заявил, что если бы президентские выборы 2020 года "не были сфальсифицированы и украдены" — не было бы никакой украинско-российской войны.

"Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать российскую нефть. США продолжают продавать огромные объемы вооружений НАТО для их передачи Украине", - отметил Трамп. По его словам "коррумпированный Байден" отдавал оружие и деньги бесплатно.

Ранее УНИАН сообщал, что мирный план Трампа загнал Зеленского в тупик. Американский лидер заявил, что Зеленский "не имеет карт" для продолжения войны и должен согласиться на условия, включающие уступки территориями.

Однако, в то же время, стало известно, что окончательную версию "мирного плана" Зеленский и Трамп согласуют лично. Ведь изначально американский план вызвал обеспокоенность не только в Украине, но и в Европе.

