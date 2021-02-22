В России старший оперуполномоченный полиции аэропорта Внуково поздравил своего начальника с "международным днём г**дона".
Читайте такжеВ Москве курьер сел в трамвай, прихватив мопед (видео)Об этом пишет Telegram-канал Baza.
13 февраля мужчина отправил своему руководителю смс-сообщение: "Сан Саныч, поздравляю вас с международным днём Г**дона".
Начальник подал жалобу на подчиненного. В отношении мужчины назначили служебную проверку.
В объяснительной записке полицейский рассказал, что этот праздник выполняет просветительскую и образовательную миссию.
"Я не считаю это сообщение оскорбительным или унижающим человеческое достоинство. Узнав, что есть такой праздник, решил поделиться информацией", - написал он.
Также он подчеркнул, что обижаться на такое могут только "малолетки и приверженцы воровских традиций".
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