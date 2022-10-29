Мужчине говорили, что он будет стоять на границе, а вместо этого его перебросили на фронт в Украину.

В РФ обещают мужчинам, которые согласятся подписать контракт и пойти служить, что им спишут долги за коммунальные услуги. Пленный россиянин рассказал о том, как ему лгали. В частности, мужчине говорили, что его не будут отправлять на фронт.

Видео с рассказом оккупанта появилось на странице Службы безопасности Украины в Telegram.

Так, уроженец Белгорода получил повестку в конце августа. Он пошел в военкомат, где ему предложили подписать контракт в обмен на списание долгов за коммуналку.

Видео дня

"Новобранцев" обещали держать на границе с Украиной. Однако уже через неделю после подписания контракта, мужа и других россиян перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении.

"Под огнем ВСУ "добровольческое" подразделение было вдребезги разбито за неделю. Те же, кому удалось уцелеть, решили добираться пешком до российской границы. Но после более 3-х недель блужданий его взяли в плен бойцы Сил обороны Украины. Неизвестно, списали ли этому добровольцу его долги. Но свою игру в рулетку со смертью он таки выиграл, потому что уцелел, в отличие от большинства своих "коллег", - сообщили в СБУ.

"Могилизация" в РФ

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ "загадочно" умирают "мобики". Недавно стало известно уже о третьей смерти в Новосибирске. РФ " загадочно "умирают" мобики": стало известно уже о третьей смерти в Новосибирске. Между тем женщины в РФ нашли метод отомстить мужчинам. Они "сдают" своих бывших, которые не платят алименты.

Мобилизованные русские совсем не радуются тому, что они видят на фронте. Так, "мобик" расплакался, сравнивая украинский плен "с конфетами" и русскую армию. Его история попала на видео.

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