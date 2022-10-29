Он командовал западной группировкой с сентября.

Генерал-полковник Александр Лапин, который командовал группировкой российских войск "Центр", снят с должности.

Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на источник в Минобороны.

На отставке Лапина якобы настаивали глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин.

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При этом чеченский лидер критиковал генерал-полковника за "сдачу" Лимана и прорыв ВСУ в ряде населенных пунктов в Донецкой области.

Александр Лапин – что известно о российском генерале

Как писал УНИАН, летом 2022 года эксперты американского Института изучения войны проинформировали, что президент РФ Владимир Путин потерял доверие к своим генералам. Диктатор настолько боялся, что его подчиненные в очередной раз провалят задание, что поручил захват Лисичанска сразу двум командирам. За него отвечали командующий центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал армии Сергей Суровикин.

Сообщалось, что российские атаки по жилым домам и гражданским объектах усилились после публичного представления Кремлем так называемых ответственных за войну в Украине. В то же время аналитики отмечали, что такое двойное руководство не приведет РФ к успеху.

В сентябре в ответ на поражение в Харьковской области руководящий состав западной группировки ВС РФ был отстранен от командования. Тогда командовать западной группировкой поставили генерал-лейтенанта Александра Лапина, руководившего войсками "Центр", вместе со своим штабом. Институт изучения войны прогнозировал, что Лапин, вряд ли сможет изменить ситуацию на новом участке фронта.

Освобождение Лимана

В начале октября стало известно, что над Лиманом в Донецкой области, который россияне контролировали с конца мая, поднят государственный флаг Украины. Город был полностью был зачищен от российских войск.

Как и в других деоккупированных населенных пунктах, в Лимане обнаружили свидетельства военных преступлений россиян, в том числе, множество могил с телами погибших во время российской оккупации гражданских и военных. В том числе, обнаруживали захоронения убитых детей.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что поражение России в Лимане вызвало даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем отход россиян из Киева, острова Змеиный или даже Харькова.

После отхода российских войск из Лимана в РФ впервые громко зазвучала критика военного командования. В частности, чеченский лидер Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин обвиняли военных в неудачах.

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