Беглецы от алиментов призывают проверять ДНК ребенка, чтобы "не воспитывать и не оплачивать чужого ребенка".

В России массовый характер приобрело интересное явление: множество женщин "сдают" военкоматам информацию о своих бывших мужьях, которые не платят алименты.

Об этом сообщает юридическая служба 9111.

Женщины передают военкоматам адреса проживания и места работы призывников. Отмечается, что они идут на такой шаг, чтобы отомстить, или, чтобы получить выплату в размере 195 000 рублей.

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Мужчины в свою очередь заявляют, что на фронте надо "не пузатые беглецы от алиментов, а профессиональные бойцы". Более того, они говорят, что не хотят умирать на радость брошенным или разведенным женщинам. Также беглецы от алиментов призывают проверять ДНК ребенка, чтобы "не воспитывать и не оплачивать чужого ребенка".

Мобилизация в России

Объявленная частичная мобилизация в России стала причиной свадебного бума: получение повестки позволяет расписаться в ЗАГС без очереди. Исследователи на основе данных ЗАГС обнаружили, что уже в РФ мобилизовали не менее 492 000 человек.

Призванные мужчины умирают от алкоголя в военных частях, так и не доехав до фронта.

Также российские военкоматы мобилизуют "мертвых душ".

В Новосибирске на телевидении показали обращение воинов ВСУ, которые призывали "мобиков" сдаваться в плен. Это была замечательная работа украинских хакеров.