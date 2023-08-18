В российском Нижнем Новгороде напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) подняли флаг Украины.
По социальным сетям разлетелось фото и видео, на которых развивается высоко поднятый сине-желтый флаг.
В российских пабликах пишут, что местные чиновники вызвали МЧС, и те срочно выехали на место, чтобы снять флаг: "Флаг оперативно демонтировали сотрудники МЧС. Для этого даже пришлось подключать пожарную машину".
Очевидцы рассказывают, что до этого на проводах висел большой пакет, и флаг появился, когда он слетел.
В Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ подняли флаг Украины
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