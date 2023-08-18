Сообщается, что на место срочно выехали сотрудники МЧС и демонтировали флаг.

В российском Нижнем Новгороде напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) подняли флаг Украины.

По социальным сетям разлетелось фото и видео, на которых развивается высоко поднятый сине-желтый флаг.

В российских пабликах пишут, что местные чиновники вызвали МЧС, и те срочно выехали на место, чтобы снять флаг: "Флаг оперативно демонтировали сотрудники МЧС. Для этого даже пришлось подключать пожарную машину".

Очевидцы рассказывают, что до этого на проводах висел большой пакет, и флаг появился, когда он слетел.

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