Горят паллеты с бочками топлива. Причины инцидента пока неизвестны.

В порту Новороссийская бушует мощный пожар. Огонь охватил большую площадь, виден большой столб густого черного дыма.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, мощный пожар вспыхнул в грузовом терминале в Новороссийске. Там якобы горят деревянные паллеты на площади 1300 "квадратов".

"Дым виден из разных уголков города. На месте работают несколько десятков пожарных", - пишет канал.

"База" добавляет, что горят паллеты, на которых стояли бочки с топливом. Причины возгорания пока неизвестны.

Последние новости из Новороссийска

Русские используют Новороссийск не только для промышленной торговли морем, но и как военную базу для флота. В ночь на 4 августа надводный дрон атаковал БДК "Оленегорский горняк" в базе Новороссийска. Корабль получил пробоину в машинном отделении и начал тонуть. Катерами россияне отбуксировали его к берегу и надеются отремонтировать.

По данным британской разведки, повреждение десантного корабля ВМФ России "Оленегорский горняк" стало значительным ударом по российскому Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

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