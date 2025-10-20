Курганы относятся к римской традиции, но их редко можно найти в этом регионе.

Археологи обнаружили в Верхней Баварии чрезвычайно редкий и массивный римский круглый памятник, что пролило новый свет на историю Ретии, древнеримской провинции на юге Германии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Баварское государственное управление по охране памятников недавно объявило об "особенно примечательной находке" - основании римского кургана у древнеримской дороги недалеко от Волькертсхофена, в округе Айхштетт.

Отмечается, что курганы относятся к римской традиции, но их редко можно найти в этом регионе. Однако журнал Ancient Origins считает, что они появились в Ретии с I века н. э. и позднее.

Видео дня

"Обнаружение здесь погребального памятника такого масштаба и периода было совершенно неожиданным", - рассказал профессор Матиас Пфейль, главный хранитель Баварского государственного управления по охране памятников.

Примечательно, что курган представляет собой сочетание римских и кельтских традиций, хотя, судя по всему, этот погребальный памятник, возможно, принадлежавший знатной, хотя и неизвестной знати, был символическим жестом, вызывающим интригу и раскрывающим редко встречающийся фрагмент римской жизни.

Поскольку это место имеет долгую историю, а поселения здесь датируются бронзовым и железным веками, оно потребовало археологического наблюдения.

Однако, когда были обнаружены остатки массивного круглого каменного фундамента шириной более 8,7 м, археологи, по общему признанию, были поражены. На южной стороне они обнаружили квадратную пристройку, которая, как они предполагают, служила основанием для статуи или стелы.

Интересно, что качество его строительства было заметно выше, а общий вид кургана подсказал археологам, что они наткнулись на каменный круг, образующий периметральную стену погребального памятника.

Археологи ожидали найти человеческие останки или погребальный инвентарь, отсутствие которого подсказало исследователям, что это место является кенотафом - символической могилой человека, похороненного в другом месте.

Римский памятник, имеющий кельтское происхождение

Отмечается, что часто эти памятники, когда они пустуют, символизируют богатую семью, стремящуюся подчеркнуть свой статус в римском обществе. Даже его невероятные размеры отражают эту цель, одновременно отдавая дань уважения и памяти умершему члену семьи, который, возможно, умер вдали от дома, как сообщает Archaeology News.

Памятник находился на римской дороге рядом с "villa rustica" - римской загородной усадьбой, что, возможно, указывает на связь, хотя археологи прямо об этом не говорили. Только расположение на главной дороге указывало на то, что он был предназначен для осмотра.

Также сообщалось о нескольких римских захоронениях в районе Аугсбурга. Тем не менее, курганы с каменными кольцевыми стенами, особенно такого размера, "крайне редко встречаются в провинции Реция", что делает это открытие исключительно важным для дальнейшего изучения Баварии времен римского правления.

Ученые провели параллели с более древними традициями, уже присутствующими на этом месте, и отголосками периода бронзового и железного веков, когда использовались курганы. Археологи также пояснили, что именно в этом регионе курганы, как правило, восходят к доримским традициям, что может указывать на взаимодействие кельтской и римской культур. В статье сказано:

"Римская семья, по-видимому, учитывала местные архитектурные традиции при строительстве кургана 2000 лет назад, и эти традиции внезапно всплыли на поверхность, пролив свет на римский подход к интеграции местной культуры в свою практику".

Новости археологии

Согласно новому исследованию, среди груды человеческих костей возрастом 5000 лет в Китае были обнаружены чаши из черепов и маски скелетов. Скульптуры из черепов были найдены вперемешку с керамикой и останками животных, но предназначение этих жутких предметов до сих пор ускользает от экспертов.

Вас также могут заинтересовать новости: