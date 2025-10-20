13 неожиданных гаджетов, которые можно подключить к USB-порту монитора компьютера

Портов USB на ПК часто не хватает, мыши, клавиатуры, зарядки, флешки - всё это быстро отбирает разъёмы. Но мало кто знает, что монитор сам по себе может выступать как USB-хаб.

Обычно на задней панели или сбоку есть несколько USB-портов, к которым можно подключать массу полезных мелочей. В Slashgear собрали 13 необычных вариантов, чем можно занять эти разъёмы.

USB-адаптеры для беспроводных устройств

Маленькие USB-донглы служат посредниками между ПК и периферией. Многие беспроводные мыши работают через через небольшие USB-флешки. То же касается Wi-Fi-адаптеров или гарнитур - всё это можно запитать прямо от экрана.

Игровые контроллеры

Когда на ПК уже всё занято, а нужно подключить геймпад, порт на мониторе спасает. Контроллеры Xbox и Playstation умеют работать по Bluetooth, но при разряде их можно зарядить прямо от монитора и продолжить игру.

Настольные вентиляторы

Во время игр или тяжёлой работы система нагревается, а вместе с ней - и воздух в комнате. Решение простое: USB-вентиляторы. Их можно подключить к монитору и получить поток прохлады.

RGB-подсветка

RGB-полоски и лампы можно запитать от монитора. Многие из них управляются через приложение, им можно менять цвета, настраивать синхронизацию с музыкой или играми.

USB-микрофоны

Если вы записываете звук или стримити, то USB-микрофон отлично подойдёт. Его можно подключить к монитору иписать звук без лагов и обрывов. После подключения просто выбрать микрофон основным в панели управления.

Мини-пылесосы для клавиатуры

Пыль в клавиатуре - вечная проблема. Небольшой мини-пылесос поможет очистить клавиши и щели. Он питается от USB, так что можно спокойно подключить его к монитору и пройтись по клавиатуре, корпусу или даже видеокарте.

USB-хабы и разветвители

Когда портов не хватает даже на мониторе, помогут USB-хабы. Стоит подключить один кабель к монитору и получаешь целую "розетку" для мышей, флешек и геймпадов.

Веб-камеры для видеозвонков

Для Zoom, Teams и просто связи с друзьями отлично подходит любая веб-камера. Кабель можно спрятать за экран, а питание камера получает от монитора. Удобно, если до системного блока далеко или не хватает длины кабеля.

Базовые периферийные устройства - клавиатура и мышь

Да, их тоже можно подключить к монитору. Главное, чтобы сам монитор был соединён с ПК по USB upstream. Тогда клавиатура, мышь или даже внешние колонки будут работать без дополнительных адаптеров.

Зарядка гаджетов

Мониторные USB-порты можно использовать как зарядку для смартфона, планшета или наушников. Например, если рисуете на планшете и тот внезапно садится - просто вставьте кабель в порт экрана. Хотя скорость зарядки ниже, чем у оригинального адаптера, для подзарядки этого достаточно.

Флешки и внешние накопители

Да, монитор можно использовать и для передачи данных. Вставляете флешку или внешний диск и система распознаёт его как обычный носитель. Удобно, если на передней панели системника не осталось свободных портов.

Мини-дисплеи для мониторинга системы

Маленькие экраны показывают температуру CPU, GPU, скорость вентиляторов и нагрузку. Подключаются прямо в монитор и не занимают много места на столе. Так можно следить за состоянием ПК, не заходя в утилиты вроде HWMonitor.

Кардридеры для SD и microSD

Если на ПК нет слота для SD-карт - можно просто подключить кардридер к монитору. Можно просматривать фото, видео и документы прямо с карты, подключённой к экрану. Универсальный вариант для фотографов и контент-мейкеров.

Ранее мы уже рассказывали, как можно нестандартно использовать USB-порт на смартфоне. Попробуйте использовать его не только для зарядки – и вы удивитесь, сколько всего умеет ваш телефон.

