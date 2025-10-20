По данным источников в правоохранительных органах, речь идет о Григории Диденко и его жене Юлии Диденко.

Председателя Одесского областного совета и его жену-депутата Верховной Рады подозревают в недостоверном декларировании доходов.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, детективы бюро и прокуроры САП сообщили председателю облсовета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, о подозрении в декларировании недостоверной информации.

"По данным следствия, чиновник и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 годы не задекларировали имущества на сумму более 8 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в правоохранительной структуре, по материалам НАБУ, прокурор подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн для их взыскания в пользу государства.

По данным следствия, председатель облсовета и его жена-нардеп приобрели в течение 2021-2024 годов имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов - взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

Также НАБУ обнародовало записи разговоров фигуранта. На них слышно, как мужчина, применяя много ненормативной лексики, очевидно, из своего кабинета, обсуждает приобретение новой машины, определенные технические детали с СТО и тому подобное. Также обнародованы переписки его жены, в которых она кого-то просит ввести в страну незадекларированные часы.

Детективы считают, что о возможной незаконности активов свидетельствует не только разница между их стоимостью и законными доходами чиновника, но и то, что он обсуждал предпринимательскую деятельность, которая вообще не относится к его служебным обязанностям.

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В правоохранительных органах УНИАН уточнили, что речь идет о председателе Одесского областного совета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко.

Подозрение экс-чиновнику СБУ в незаконном обогащении

2 сентября в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывшему высокопоставленному чиновнику Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об уволенном с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илье Витюке. В декабре 2023 года, по данным САП, он приобрел квартиру за 21,6 млн гривен и оформил ее на члена семьи. По договору ее стоимость составляет лишь 12,8 млн гривен.

4 сентября ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере более 9 млн гривен.

