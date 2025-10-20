На оружии даже сохранилась табличка со старым названием - Howitzer 155M.M. M1A1.

Украинские военные активно используют на фронте антикварные 155-мм гаубицы M114. Среди них "засветилась" одна гаубица, лафет и ствол которой были изготовлены еще в 1944 году, пишет Defense Express.

Отмечается, что снимки раритетной гаубицы опубликовал Telegram-канал "Соціально-побутовий журнал "Водограй"", отметив, что на оружии даже сохранилась табличка со старым названием - Howitzer 155M.M. M1A1. Эта гаубица использовалась во время учебных стрельб подразделения ОК "Запад".

В издании отметили, что можно было бы предположить, что эта гаубица используется только для подготовки личного состава в тыловых регионах Украины. Тем не менее M114A1 позже заметили у бойцов 152-й отдельной егерской бригады Сухопутных войск ВСУ. Кроме того, по данным сообщества НИП "Тиск", эти гаубицы уже применялись на Покровском направлении.

Также в издании добавили, что эти гаубицы обычно находятся на закрытых позициях, чем обеспечивается лучшая защита от вражеского огня и маскировка.

Кроме того, в издании подчеркнули, что главной проблемой использования гаубиц M114 являются не ее характеристики, а наличие запасных стволов и техническое состояние.

Артиллерия остается "богом войны" в Украине в эпоху дронов

Ранее The Wall Street Journal писало, что в эпоху войны дронов БПЛА заполонили поле боя в Украине. Тем не менее крупнокалиберные системы имеют некоторые ключевые преимущества, в том числе и большую огневую мощь.

В издании отметили, что даже операторы БПЛА признают преимущества артиллерии. В частности, младший сержант Иван Корниенко, оператор БПЛА 93-й отдельной механизированной бригады заявил, что дроны могут быть заглушены, сбиты или подвержены влиянию погодных условий. Он подчеркнул, что это делает артиллерию более надежным оружием.

