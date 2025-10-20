Украина готовит документы на закупки систем ПВО у США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решении укрепить украинские силы боевой авиацией, и в частности - дополнительными вертолетами для защиты объектов энергетики. Об этом глава государства сообщил по итогам проведения Ставки Верховного Главнокомандующего.

В частности, был заслушан доклад по военному компоненту, а именно прикрытие объектов энергетики от ударов с воздуха.

"Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации. Поручил соответствующей команде оперативно провести подготовку всех документов, необходимых для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО. Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры", - сообщил Зеленский.

Видео дня

Также на Ставке рассмотрели ситуацию с энергетикой в областях и громадах, понятны сложности на приграничных и прифронтовых территориях.

"Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры", - отметил Зеленский.

Также были заслушаны доклады по восстановлению в общинах после ударов. Были определены и параметры расширения резервов. Президент добавил:

"В частности, это касается резервов оборудования. Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности".

Вместе с тем, подробно обсудили ситуацию в газовой сфере - накопление газа на отопительный сезон, ремонтные работы.

Президент благодарен всем украинским газовикам, каждой компании, которые работают ради Украины. "Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили. Продолжается эта работа", - добавил Зеленский.

Производство вертолетов в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно Министерство экономики Украины и американское предприятие Bell Textron подписали меморандум о взаимопонимании, который касается развития промышленного сотрудничества в сфере авиации. В свою очередь, в Bell Textron выразили готовность развивать в Украине собственную производственную базу для сборки, технического обслуживания и ремонта вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: