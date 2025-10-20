Музыканту было 55 лет.

Не стало известного украинского музыканта, соучредителя группы Green Grey Андрея Яценко, который выступал под псевдонимом Diezel. Артисту было 55 лет.

Сеть всколыхнуло трагическое известие о смерти лидера культовой украинской группы Green Grey. Об этом стало известно из Facebook-аккаунта самого Андрея, ведь на его фото появилась черная лента. Коллеги музыканта подтвердили эту новость, выложив фотографию со свечой.

Причина смерти Яценко пока не разглашается. У группы был запланирован концертный тур по городам Украины, а на днях они презентовали переведенную версию легендарного хита "Под дождём". Песня получила украинское название "Ще не вщент під дощем".

Видео дня

Именно поэтому коллеги, друзья и поклонники "Дизеля" не могли поверить в его смерть. В комментариях пишут:

"Как так?"

"Что же произошло?"

Андрей, пожалуйста, пусть это будет неправда!

Напомним, что Андрей Яценко получил славу и узнаваемость, как участник группы Green Grey, которую он создал в 1993 году в Киеве. Коллектив получил немало поклонников, в частности, благодаря таким хитам, как "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема" и многим другим. Green Grey дважды был награжден престижной музыкальной премией MTV Europe Music Awards.

Ранее УНИАН сообщал о смерти басиста группы Limp Bizkit.

Вас также могут заинтересовать новости: