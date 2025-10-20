Не стало известного украинского музыканта, соучредителя группы Green Grey Андрея Яценко, который выступал под псевдонимом Diezel. Артисту было 55 лет.
Сеть всколыхнуло трагическое известие о смерти лидера культовой украинской группы Green Grey. Об этом стало известно из Facebook-аккаунта самого Андрея, ведь на его фото появилась черная лента. Коллеги музыканта подтвердили эту новость, выложив фотографию со свечой.
Причина смерти Яценко пока не разглашается. У группы был запланирован концертный тур по городам Украины, а на днях они презентовали переведенную версию легендарного хита "Под дождём". Песня получила украинское название "Ще не вщент під дощем".
Именно поэтому коллеги, друзья и поклонники "Дизеля" не могли поверить в его смерть. В комментариях пишут:
- "Как так?"
- "Что же произошло?"
- Андрей, пожалуйста, пусть это будет неправда!
Напомним, что Андрей Яценко получил славу и узнаваемость, как участник группы Green Grey, которую он создал в 1993 году в Киеве. Коллектив получил немало поклонников, в частности, благодаря таким хитам, как "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема" и многим другим. Green Grey дважды был награжден престижной музыкальной премией MTV Europe Music Awards.
Ранее УНИАН сообщал о смерти басиста группы Limp Bizkit.