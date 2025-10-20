Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценкофото УНИАН, Соколовская Инна

Не стало известного украинского музыканта, соучредителя группы Green Grey Андрея Яценко, который выступал под псевдонимом Diezel. Артисту было 55 лет.

Сеть всколыхнуло трагическое известие о смерти лидера культовой украинской группы Green Grey. Об этом стало известно из Facebook-аккаунта самого Андрея, ведь на его фото появилась черная лента. Коллеги музыканта подтвердили эту новость, выложив фотографию со свечой.

Причина смерти Яценко пока не разглашается. У группы был запланирован концертный тур по городам Украины, а на днях они презентовали переведенную версию легендарного хита "Под дождём". Песня получила украинское название "Ще не вщент під дощем".

Видео дня

Именно поэтому коллеги, друзья и поклонники "Дизеля" не могли поверить в его смерть. В комментариях пишут:

  • "Как так?"
  • "Что же произошло?"
  • Андрей, пожалуйста, пусть это будет неправда!

Напомним, что Андрей Яценко получил славу и узнаваемость, как участник группы Green Grey, которую он создал в 1993 году в Киеве. Коллектив получил немало поклонников, в частности, благодаря таким хитам, как "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема" и многим другим. Green Grey дважды был награжден престижной музыкальной премией MTV Europe Music Awards.

Ранее УНИАН сообщал о смерти басиста группы Limp Bizkit.

Вас также могут заинтересовать новости: