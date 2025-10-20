На переконання експерта, головний висновок - невтішний, бо чим довше триває війна, тим менша ймовірність, що люди почнуть повертатися.

Чем дольше длится война, тем меньше вероятность, что наши граждане начнут возвращаться из-за границы в Украину. Вероятно, не вернется около 70% украинцев, которые сейчас находятся за границей. Об этом рассказал председатель ОО "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник в эфире "Эспрессо".

По его словам, украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, будут учитывать четыре фактора, которые будут влиять на их возвращение.

Первый, как отметил Воскобойник, - это безопасность, ведь окончание войны станет той точкой, на которой люди начнут задумываться - возвращаться или оставаться.

Видео дня

"Три других фактора - работа, жилье и наличие соответствующей инфраструктуры для жизни. Люди будут смотреть, есть ли у них жилье в Украине, смогут ли они его приобрести, будут ли соответствующие ипотечные программы, которые позволят обычному человеку купить жилье", - отметил эксперт.

Последний фактор, как пояснил Воскобойник, - это социальная инфраструктура, то есть возможность и для лечения, и для обучения.

"Люди будут оценивать, сможет ли наш парень или девушка, которые закончили украинский ВУЗ, найти работу в Европе. Украинцы, которые сейчас находятся за границей, будут сравнивать то, что имеют здесь и сейчас, с тем, что потенциально будут иметь в Украине", - рассказал он.

Однако, по мнению эксперта, главный вывод - неутешительный, потому что чем дольше длится война, тем меньше вероятность, что люди начнут возвращаться. Воскобойник резюмировал:

"Ведь они там находят работу, решают вопросы с жильем, их дети учатся, поэтому ожидать массового возвращения украинцев не приходится. По нашей оценке, не вернется около 70% украинцев, которые сейчас находятся за границей".

Война в Украине - опрос граждан

Как сообщал УНИАН, все больше украинцев считают, что Европа и США устали от войны в Украине и давят на Киев, надеясь на то, что он пойдет на уступки. Так, в течение февраля-августа 2025 года многие украинцы верили в то, что Европа достаточно стабильна в вопросе поддержки Украины. За последние же месяцы фиксируется нисходящая тенденция.

По данным КМИС, в начале августа 63% опрошенных украинцев видели в Европе надежного союзника, а в начале октября этот показатель снизился до 58%. В то же время с 27% до 36% увеличилось количество тех, кто считает, что поддержка Европы ослабевает и она давит на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: