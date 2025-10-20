Она отнеслась к этой ситуации с юмором.

Съемки нового клипа украинской певицы Натальи Могилевской закончились вызовом кареты скорой медицинской помощи.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемочной площадки, на котором на нее падает тяжелый коммуникатор. Судя по кадрам в Stories, из-за этого команде певицы пришлось вызывать "скорую", чтобы обследовать ее. О последствиях инцидента она не рассказала:

"Съемка новой песни для вас. Упал рояль. Вызвали скорую...Ни один рояль не пострадал! P.S. Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить рояль".

Под постом с инцидентом подписчики оставили много комментариев со словами поддержки и восхищения:

"Вы даже пугаетесь артистично".

"Наталья, вы всегда дарите не просто музыку, а живую энергию и душу. Даже когда "упал рояль" - чувствуется, что все ради искусства, ради эмоций, ради зрителя. С нетерпением ждем премьеры новой песни!".

"На первой секунде показалось, что это Дженифер Лопес. Очень круто".

"Когда падает рояль, то к хитяре! Так говорила моя бабушка".

Как сообщал УНИАН, недавно о травме рассказывала украинская певица Джамала - она упала прямо со сцены.

