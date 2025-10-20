Она поделилась новыми деталями смерти актрисы.

Родная сестра покойной актрисы Марины Поплавской рассказала свою версию гибели юмористки и почему после трагедии она поссорилась с "Дизель Шоу".

Сегодня, 20 октября, отмечается годовщина смерти известной украинской актрисы Марины Полтавской. Прошло ровно семь лет с трагического ДТП, в котором погибла звезда.

Этот день вспомнила сестра юмористки, Людмила. В интервью Алине Доротюк она призналась, почему не поддерживает связь с коллегами Марины - командой проекта "Дизель Шоу":

"Такого общения не получилось, потому что люди просто не понимают, что их решение поехать в ночь стоило жизни моей родной сестры... По моему мнению, есть такое понятие - охрана труда и соблюдение техники безопасности. То есть, если вы едете в ночь, должно быть два водителя - это однозначно. И человек должен отдохнуть. Ну, этот водитель тоже какой-то был странный, но хочу сказать, что он дважды извинялся".

В то же время Людмила отметила, что не обвиняет в смерти сестры команду "Дизель Шоу", как они часто это подают в своих заявлениях.

"Это неправда. Я никому из них такого не говорила. У меня такое впечатление, что эти люди просто ретранслируют мысли их шеф-редактора", - подчеркнула она.

Сестра Поплавской публично обратилась к ее бывшим коллегам и попросила не искажать информацию об их семье:

"Хочу попросить, чтобы они оставили нас в покое. Это не только моя просьба, этого хотят дети. Забудьте о нас, перестаньте говорить то, что вы говорите, потому что очень много информации, которая не соответствует реально действительности".

