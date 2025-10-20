Дома, автомобили и земля на родственников: стало известно имя детектива НАБУ, у которого прошли обыски

Речь идет о доме площадью более 200 квадратных метров в Буче, квартире в Ирпене, нескольких земельных участках, а также автомобилях Mercedes-Benz E 220 CDI и Audi A6.

Появились новые детали обыска, который правоохранители сегодня провели у детектива Национального антикоррупционного бюро Украины. По информации источников "Украинских новостей", речь идет о руководителе одного из подразделений НАБУ Михаиле Романюке, который ранее фигурировал в ряде журналистских расследований.

Изучив декларации детектива НАБУ, расследователи обнаружили у него недвижимость и дорогие автомобили, оформленные на родственников - тещу, отца и мать. Речь идет о доме площадью более 200 квадратных метров в Буче, квартире в Ирпене, нескольких земельных участках, а также автомобилях Mercedes-Benz E 220 CDI и Audi A6.

Журналисты также выяснили, что, несмотря на все перечисленное, Михаил Романюк воспользовался льготной программой, чтобы приобрести новое жилье в элитном ЖК стоимостью в несколько миллионов гривен.

По информации расследователей, родной брат Михаила Романюка уже девять лет избегает наказания за взяточничество. Правоохранители задержали Игоря Романюка за вымогательство у предпринимателя 20 тысяч долларов США, когда тот работал следователем Киево-Святошинской налоговой инспекции.

Ранее СМИ сообщали, что одно из самых известных дел, которое вел Михаил Романюк после перехода в НАБУ - Роттердам+. "С тех пор, как Михаил Романюк взялся за дело, Бюро неоднократно обвиняли в затягивании и, в итоге, в "сливе" этого дела. Последнее упоминание о нем датировано 8 ноября прошлого года: ВАКС отказался его закрывать. Чем дольше Романюк держал на паузе историю с "Роттердам+", тем богаче становился", - написали они.

Недавно суд освободил от ответственности еще двух фигурантов дела - из-за истечения сроков давности.