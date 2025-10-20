Вкус жареных яиц зависит не от масла и сливочного масла, а от одной особой приправы.

Несмотря на то, что жареные яйца - классическое блюдо, которое всем хорошо знакомо, но всегда можно расширить свои горизонты. Существует бесконечное множество ингредиентов, которые можно использовать для яиц, чтобы каждый раз придавать им новый вкус.

Издание Express выяснило у шеф-повара Ребекки из The Practical Kitchen какой "лучший способ" приготовления вкусной яичницы. По ее мнению, блюдо необходимо приправить паприкой, растворенной в масле, до того, как яйца попадут на сковороду.

Шеф-повар говорит, что вместо того, чтобы разбивать яйцо на сковороду, а затем приправлять его солью и перцем, сначала обжарьте соль, перец и паприку на сковороде, а затем добавьте яйцо. Обжаривание помогает пробудить скрытый вкус специй.

Видео дня

Как пожарить яичницу

Сначала нагрейте масло в небольшой сковороде с антипригарным покрытием на слабом огне. Когда масло начнет мерцать, добавьте в сковороду соль, перец и паприку. Помешайте, чтобы ингредиенты распределились по сковороде. Затем разбейте яйцо прямо на сковороду, на место, где собрались масло и специи. Добавьте щепотку соли прямо на желток, а также еще немного перца.

Когда белок станет прозрачным (примерно через 30 секунд), осторожно покачайте сковороду из стороны в сторону, чтобы яйцо скользило по сковороде. После этого осторожно наклоните сковороду вперед, чтобы яйцо и масло скользнули в изгиб сковороды, и масло слегка покрыло верхнюю часть яйца, чтобы поверхность яйца прожарилась, или полейте яйцо маслом ложкой.

Добавьте в сковороду немного воды и сразу же накройте крышкой, чтобы поверхность яйца пропарилась. Убавьте огонь до минимума. Установите таймер на три-пять минут, регулярно проверяя, чтобы яйцо не прилипало ко дну и не пережаривалось. При необходимости регулируйте огонь или добавьте еще несколько чайных ложек воды.

Ранее УНИАН писал, что жареные яйца станут "мишленовскими" благодаря одному необычному ингредиенту.

Вас также могут заинтересовать новости: