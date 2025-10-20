Мережко отмечает, что не хотелось бы, чтобы Беларусь полностью превратилась в колонию России, но есть препятствия на пути к любому диалогу с этой страной.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимает, что российский диктатор Владимир Путин "очень токсичен", и именно поэтому хочет иметь хоть какие-то отношения с Западом.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос о том, как Украина относится к стремлению Беларуси начать переговоры с Киевом, чтобы выйти из изоляции, он отметил, что ключевым является статус Беларуси, как государства-соучастника российской агрессии. Это, по его словам, регулирует международное право, где определено значение агрессии.

"Беларусь предоставила нападающему свою территорию для осуществления полномасштабной агрессии против Украины. И соответственно, это дает все основания квалифицировать ее как государство-соучастника агрессии", - сказал парламентарий.

Он добавил, что сейчас речь идет о создании трибунала за преступление агрессии. И по юридической логике, поскольку Беларусь также является соучастницей, то надо рассматривать и этот вопрос в рамках деятельности трибунала:

"Есть все основания рассматривать Беларусь соучастницей преступления агрессии".

Мережко отметил, что Украина не признает легитимность "фактически диктатора Беларуси Лукашенко". И пока режим Лукашенко будет оставаться у власти, он будет оставаться препятствием на пути к диалогу с Беларусью.

С другой стороны, отметил депутат, дипломатические отношения продолжают существовать.

"Ведь с политической точки зрения не хотелось бы, чтобы Беларусь была полностью подчинена России, превратилась полностью в колонию России", - подчеркнул он.

Председатель комитета напомнил, что согласно Конституции Украины, внешняя политика - это прерогатива президента. Поэтому, по его словам, президент при участии МИД должен определить политику по отношению к Беларуси.

Он также добавил, что в межпарламентском измерении нет никаких контактов с беларусами, которые называют себя парламентариями. Ведь, по его словам, этот орган власти "даже парламентом нельзя назвать, потому что в авторитарном государстве это не голос народа. Их не демократическим путем избрали".

Депутат также отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимает, что президент России Владимир Путин "очень токсичен, даже для такого диктатора, как он".

"Поэтому он хочет иметь какие-то отношения с Западом. Неслучайно он встречался с представителем Соединенных Штатов. Лукашенко сейчас находится в политической изоляции. Но он хотел бы наладить какие-то более-менее нормальные отношения с Западом, с Европой", - сказал глава Комитета.

По его мнению, Лукашенко пытается делать некоторые шаги, чтобы отойти от РФ:

"Он делает противоречивые заявления, пытаясь и угодить Путину, и с Западом "флиртовать".

Но, добавил депутат, если Лукашенко серьезно об этом говорит, то ему надо предпринимать конкретные действия. Мережко объяснил, что Лукашенко необходимо полностью дистанцироваться от России.

"Вряд ли это удастся, потому что там все пропитано российскими спецслужбами. Но хотя бы какие-то шаги в этом направлении", - сказал Мережко.

Кроме того, нужно восстановить демократию, демократические выборы и освободить политических заключенных. Он отметил, что в белорусских тюрьмах находится много политзаключенных.

"То есть слова о диалоге абсолютно не имеют значения. А надо делать конкретные шаги, конкретные совершать действия, которые бы свидетельствовали, что там что-то меняется. Но у меня огромные сомнения, что такие шаги будут", - подчеркнул депутат.

Беларусь намгается изменить позицию - что нужно знать

Как сообщалось, ранее говорилось о том, Беларусь стремится к переговорам с Киевом, чтобы выйти из изоляции Запада. Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство готово к диалогу с Украиной, чтобы "найти консенсус" о прекращении войны с Россией.

В то же время заявления белорусских властей прозвучали на фоне активных попыток Минска преодолеть международную изоляцию, наложенную после фальсификаций выборов 2020 года и поддержки российского вторжения в Украину. Политологи отмечают, что Минск пытается уменьшить зависимость от Москвы и ослабить западные санкции.

