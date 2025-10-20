Раскрыта причина смерти лидера группы Green Grey

Его знакомая говорит, что он не жаловался на проблемы со здоровьем.

Смерть лидера и основателя группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко произошла в результате остановки сердца.

Об этом в комментариях к сообщению о его смерти сообщила продюсер мероприятий, менеджер по работе с артистами Ирина Ангелова, отвечая на шокированный вопрос украинского певца Виктора Павлика: "Как? Почему? Причина? Напишите, кто знает. Потому что в голове не укладывается".

Также Ангелова рассказала, что во время недавней встречи с Яценко не слышала от него жалоб на здоровье:

"Звоню тебе, а ты не отвечаешь. Кажется, что это злая шутка. Мы виделись не так давно, на состояние здоровья ты не жаловался. Всегда на позитиве за новые проекты, никогда не отказывал... Спасибо тебе за все. Болит...очень".

На странице певца в социальной сети Facebook уже появилось множество комментариев сожаления, также знакомые и фанаты выражают соболезнования его семье.

Напомним, уже в ближайшие дни должно было состояться первое выступление музыкантов в большом концертном туре по городам страны.

