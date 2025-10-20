Глядя на этот город, вы можете почувствовать себя так, будто перенеслись в прошлое.

Эксперт по путешествиям предложила туристам посетить один недооценённый средневековый город в Европе. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что среди популярных вариантов - Париж и Прага, но на континенте есть множество городов, о которых многие туристы даже не слышали. И они могут серьёзно упустить возможность посетить их. Один из таких городов, с удивительной средневековой архитектурой и интересной историей, находится во Франции. Кольмар находится на северо-востоке Франции, недалеко от границы с Германией. Этот относительно небольшой город с населением всего 67 000 человек, славится своими красочными домами, величественной церковью и, конечно же, живописными улочками.

Джоанн Линн, руководитель отдела европейского продукта Riviera Travel, рассказала о нескольких скрытых европейских жемчужинах, которые стоит посетить в это время года и первым предложением стал Кольмар. Она объяснила:

"Помимо популярных туристических направлений по всей Европе, существует множество скрытых жемчужин, которые так и манят к себе. Каждый город дарит уникальные впечатления от путешествия и позволяет лучше узнать местную культуру и кухню. Моя первая рекомендация - Кольмар, город на северо-востоке Франции. Это очаровательное место, известное сочетанием традиционной архитектуры, живописных каналов и потрясающих виноградников. Узкие мощёные улочки и исторические здания придают городу большую часть его средневекового очарования, создавая фон для познавательной культурной поездки".

По ее словам, в это межсезонье Кольмар просто обязателен к посещению.

Отмечается, что Кольмар - город, который стоит посетить, если вы любите вкусную еду, интересную архитектуру и историю. Среди его самых популярных достопримечательностей - Маленькая Венеция, где можно прогуляться по каналам и мостам, ощутив сказочное очарование города.

Также есть Старый город, где можно купить местные товары и отдохнуть в уютных кафе. Кроме того, здесь много вариантов для ужина. По городу проводятся винные туры, которые будут интересны туристам, посещающим Францию, одну из винных столиц мира.

Кроме того, в Кольмаре есть прекрасный рынок и несколько интересных музеев, так что вам будет чем заняться в течение пары дней. Городок пользуется большой популярностью у тех, кто уже побывал там.

Один из пользователей Reddit прокомментировал: "Он невероятно очарователен! Я был там на рождественской ярмарке после лёгкого снежка - это было похоже на ожившую керамическую рождественскую деревню".

Важно, что Кольмар расположен относительно недалеко от более крупного французского города Страсбург. Это значит, что его можно совместить с однодневной поездкой, если вы остановились в соседнем городе.

