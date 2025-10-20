По словам Щелкунова, расчеты, представленные "Укрэнерго", содержат противоречия.

Планы НЭК "Укрэнерго" повысить тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в 2026 году на 24% и 45% соответственно будет иметь очень серьезные последствия для украинской экономики и промышленности. Поэтому стоит провести международный аудит компании "Укрэнерго", ведь расчеты, которые она предоставила, содержат противоречия. Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов.

"Такое повышение тарифов, почти на 50% в совокупности, противоречит стратегическим интересам государства. Бизнес работает в чрезвычайно сложных условиях войны, и именно стабильность тарифной политики должна быть приоритетом", - подчеркнул Щелкунов.

По его словам, расчеты, представленные "Укрэнерго", содержат противоречия. Компания планирует увеличить компенсацию за технологические потери электроэнергии с 14,9 до 15,1 млрд грн, хотя прогнозирует сокращение объемов передачи на 4%.

"Если объемы уменьшаются, то и потери должны уменьшиться пропорционально. Это базовый принцип энергетической экономики", - пояснил он.

Также в проекте тарифов заложен рост материальных затрат на 31%, тогда как официальный индекс цен производителей составляет лишь 12,5%. В ICC Ukraine считают, что эти несоответствия требуют независимого аудита и детального рассмотрения со стороны регулятора.

Щелкунов подчеркнул, что повышение тарифов неизбежно скажется на себестоимости продукции почти всех отраслей, от металлургии до пищевой промышленности, и уменьшит их конкурентоспособность на внешних рынках.

"Ни один инвестор не будет вкладывать в производство, если энергозатраты растут быстрее, чем в странах-конкурентах", - отметил он.

ICC Ukraine предлагает несколько шагов для урегулирования ситуации: проведение независимого аудита тарифов с привлечением международной компании, внедрение современного механизма регуляторного стимулирования эффективности, ограничение повышения тарифов в кризисных условиях, а также внедрение программ энергосбережения и общественного контроля за тарифообразованием.

"Украина должна найти баланс между финансовой стабильностью Укрэнерго и конкурентоспособностью промышленности. Энергетическая система - ключ к восстановлению страны, но это восстановление не должно происходить за счет бизнеса, который несет основное бремя войны", - подчеркнул президент ICC Ukraine.

Организация призвала НКРЭКУ, Министерство энергетики, НЭК "Укрэнерго" и бизнес-ассоциации к открытому диалогу и пересмотру тарифных проектов.

"Повышение на 24-45% без надлежащего обоснования это не путь к стабилизации, а риск для экономического восстановления", - резюмировал Щелкунов.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" обнародовало обновленные проекты тарифов на 2026 год. Они предусматривают, что тариф на передачу должен вырасти до 848,52 грн/МВт-ч (+24%), а тариф на диспетчеризацию - до 143,26 грн/МВт-ч (+45%).