Недавно 20-летняя Маша впервые вышла замуж.

Певица Оля Полякова рассказала о супружеской жизни ее старшей дочери в США и отреагировала на слухи о беременности Маши.

В комментарии программе "Тур звездами" певица призналась, что на самом деле еще не готова становиться бабушкой и активно развивается в сторону иностранной аудитории.

"Я только вышла на международную сцену. Мне еще надо Евровидение выиграть. Ну что это? Выиграла Евровидение бабушка Оля. Вы что?" - с юмором отметила Полякова.

Артистка поделилась, что ее дочь Маша продолжает учиться в музыкальном колледже Беркли и занимается своей карьерой. В частности, девушка готовит свой дебютный англоязычный альбом.

"Она делает карьеру, записывает сейчас альбом англоязычный. Там все хорошо. Эйден не только басист ее группы, а еще и менеджер. Они сделали группу, они уже ездят на фестивали, поют. Ну пусть учатся", - рассказала Оля.

Полякова добавила, что совсем скоро навестит молодоженов, на росписи которых она не смогла присутствовать. Певица пошутила, что обязательно привезет им украинской еды, чтобы они не голодали.

"У меня будет концерт в Канаде в ноябре. Сразу после Канады сажусь на самолет и лечу к детям. Привезу им еды, а то, говорят, голодают там в Бостоне, бедные", - с юмором высказалась она.

Недавно Оля Полякова шокировала заявлением о том, что идет на Нацотбор-2026 и решительно планирует менять его правила.

