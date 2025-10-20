При этом работают сейчас чуть более 8 тысяч модулей.

SpaceX перевалила за отметку в 10 тысяч запущенных спутников Starlink. В воскресенье SpaceX отправила на орбиту ещё 56 спутников с помощью двух ракет Falcon 9, доведя общее число запусков ракет до 132 за 2025 год.

Компания уже сравнялась с собственным рекордом по количеству запусков за год, но до конца года остаётся ещё два месяца.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, который ведёт публичный трекер спутников, из более чем 10 тысяч спутников Starlink сейчас работают около 8600.

Остальные либо выведены из эксплуатации, либо сгорели в атмосфере. Срок службы каждого устройства составляет примерно 5 лет, после чего их специально сбрасывают с орбиты, чтобы избежать скопления космического мусора.

Первый тестовый запуск Starlink состоялся ещё в феврале 2018 года, а коммерческое покрытие началось в 2021-м. С тех пор сеть превратилась в крупнейшую орбитальную группировку в истории человечества.

SpaceX уже получила разрешение на запуск 12 тысяч спутников, но в планах Маска более 30 тысяч аппаратов, чтобы обеспечить стабильный интернет с низкой задержкой по всему миру.

Тем временем конкуренты Starlink из Amazon со своим проектом Kuiper несколько месяцев назад вывели вторую партию своих спутников. Всего же компания хочет довести число аппаратов до 3 с половиной тысяч.

Спутниковая гонка вызывает беспокойство среди учёных, ведь перегруженная орбита становится всё более опасным местом, где столкновения и обломки могут вызвать цепную реакцию. По расчётам Европейского космического агентства, 1.2 миллионов объектов на орбите достаточно, чтобы вызвать катастрофу.

Ранее мы рассказывали, какую максимальную скорость интернета сейчас может выдать Starlink. Недавно технологию испробовали на круизном лайнере Star of the Seas, где получили невероятные результаты.

