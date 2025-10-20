Украина может поражать только те цели на территории РФ, где нет вражеской ПВО, говорит Роман Костенко.

Основа украинских дальнобойных возможностей для ударов по РФ - это дроны. Об этом заявил Роман Костенко, народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в эфире на "Radio NV".

"Дроны - это ракеты для бедных. РФ их гораздо проще сбивать, чем если бы в их сторону летели нормальные ракеты. Благодаря количеству мы как-то разряжаем их ПВО. Мы доставляем им неприятности на тех направлениях, где в целом у них нет систем ПВО. Потому что там, где есть системы ПВО, этим дронам дальнобойным практически невозможно пройти", - сказал Костенко.

Нардеп добавил, что на фоне этого, Украине очень важно просчитывать маршруты захода этих БПЛА на территорию РФ. Поскольку территория России большая, то даже имея значительное количество ПВО, они не могут защитить ею все свои объекты. По его словам, именно этим и пользуется Украина.

"Есть высчитанный процент поражения, процент их эффективности. Я его называть не буду, но он не достаточно большой. Я думаю, он ниже, чем процент ударов "Шахедами". К сожалению, потому что, Шахеды, как бы это ни было печально, - достаточно эффективный дрон. Который они развивают, и достаточно сложно его сбивать. Тем более сейчас, когда погода изменилась, облака опустились. Нашим перехватчикам тяжелее работать, чем было до этого. Как и армейской авиации, которая также сбивает "Шахеды", - добавил Костенко.

Ранее в Генштабе рассказали об ударах по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ - Новокуйбышевскому и Оренбургскому. Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, последствия от украинских ударов для российской экономики являются более ощутимыми, чем введенные санкции. От отметил, что экономическое давление на РФ недостаточно.

