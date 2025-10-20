Проект Rockstar - единственная игра, для которой такая стоимость оправдана, считает Крис Стокман.

Ещё до выхода GTA 6 вокруг проекта ходят разговоры о том, какой ценник может поставить Rockstar, а точная стоимость игры пока остаётся загадкой. Некоторые аналитики спекулируют, что GTA 6 может стать первой игрой с ценником в 100 долларов.

Тем временем один из создателей Saints Row Крис Стокман отметил, что GTA 6 - редкий случай, когда высокая цена полностью оправдана. В интервью Esports Insider он подчеркнул, что проект Rockstar действительно уникален и способен стать исключением в индустрии:

"Я думаю, что GTA - единственная игра, которая может позволить себе такую цену. Надеюсь, она будет стоить 100 долларов. Она заслуживает 100 долларов".

По его словам, если другие издатели начнут ориентироваться на такие ценники, это может создать серьёзные проблемы для всей игровой индустрии.

Стокман также отметил, что игры создаются по-разному, и далеко не все проекты могут претендовать на подобный уровень. GTA 6 сочетает огромный масштаб, сложные механики и культурное влияние, что делает её почти уникальной среди ААА-проектов.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра выйдет на Playstation 5 и Xbox Series, а до ПК проект доберётся немного позже.

Ранее мы рассказывали, что основатель Rockstar Ден Хаузер признался, что не написал ни одной строчки сценария GTA 6. Хаузер уверен, что он уже сделал для GTA всё, что мог, а игра и так получится отличной.

