Силам обороны срочно надо найти резервы для усиления своих позиций, чтобы не дать врагу накопить критическую массу пехоты, считают аналитики.

Ближайшие недели могут быть критическими для города Купянск в Харьковской области. Об этом сообщают аналитики из мониторингового проекта DeepState.

"В городе ситуация остается сложной, поскольку группы, которые проникали в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пробуют двигаться в южную часть Купянска", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным аналитиков, Силы обороны несколько раз уничтожали врага в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки. Конечная цель российских оккупантов - инфильтроваться к переправе в Купянске-Узловом.

"К счастью, над городом работает большое количество украинских пилотов (дроны), что уменьшает наступательный потенциал противника. Тем не менее, количество россиян в городе является существенным. В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому, возможно, спецназовцы что-то и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер - не дать накопиться и двигаться", - пишут эксперты.

При этом, как убеждены они, судьба Купянска может решиться в ближайшие недели:

"Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Или Силы обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, или, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты".

Вместе с тем, отмечается, несмотря на бои в городе, ситуация на восточном берегу Оскола остается относительно стабильной.

"Враг наступает по железной дороге возле Степной Новоселки, но вряд ли сможет в ближайшей перспективе достичь серьезных успехов. Конечно, при условии, что Купянск удастся удержать", - предположили эксперты.

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в районе Купянска продолжались тяжелые бои. Однако российские захватчики не контролировали ни одного квартала города.

16 октября заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин сообщил, что ситуация вокруг Купянска очень сложная и разворачивается не в пользу Украины.

