Командующий объединенным силами Германии подчеркнул, что Путина необходимо заставить завершить войну.

Война в Украине является непредсказуемой, но линия фронта остается довольно статичной. Вероятнее всего, ни украинским, ни российским войскам не удастся добиться прорыва в ближайшие полгода. Такое мнение высказал военный аналитик Франц-Стефан Гади в комментарии для The New York Times.

"Война, конечно, очень непредсказуема, но линия фронта остается довольно статичной. Как российские, так и украинские войска вряд ли смогут добиться прорыва в ближайшие шесть месяцев", - сказал он.

Аналитик объяснил, что россиянам для прорыва не хватает оперативных возможностей. В это же время, по его мнению, украинской стороне не хватает человеческих ресурсов.

"Нынешняя траектория развития событий плоха для Украины, но не катастрофична", - подчеркнул Гади.

Командующий объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в разговоре с журналистами заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины. По его словам, главу Кремля необходимо остановить.

"Ставки в Украине являются фундаментальными, если мы хотим сохранить наш мир и нашу свободу, а также наши политические системы, наши демократии, наш плюрализм, федеральные структуры и все, что у нас есть", - добавил Зольфранк.

Генерал-лейтенант уверен в том, что послевоенного мира будут под угрозой, если Россия одержит победу. Он призвал Германию и других союзников усилить поддержку Украины, чтобы добиться справедливого мира.

Зольфранк также заявил в разговоре с журналистами, что для Европы главная проблема заключается в том, что она взяла на себя неограниченные обязательства по поддержке Украины, не имея собственной очевидной стратегии по прекращению войны. Он добавил, что в это же время россияне уже восстанавливают и реорганизуют свои войска.

Трамп угрожал Зеленскому "уничтожением" Украины в случае отказа от соглашения с РФ

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи 17 октября с требованием уступить России ряд территорий. Собеседники агентства заявили, что Трамп говорил о том, что Украина "будет уничтожена", если Киев не заключит мирное соглашение с Москвой.

Другой источник опроверг заявления Трампа о том, что Украина "будет уничтожена". Однако оба источника отметили, что президент США несколько раз прибегал к ненормативной лексике.

