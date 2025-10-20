Заведение на протяжении сотен лет посещали многие известные личности.

Отдых в Италии невозможен без маленьких уютных ресторанчиков, где можно отведать шедевральные блюда, погрузившись не только в гастрономический, но и культурный круиз по стране. Одна из итальянских легенд, однако, теперь канула в лету - закрылось одно из древнейших кафе Antico Caffè Greco в Риме.

Antico Caffè Greco Roma - история заведения

Первые кофейни начали появляться в Италии на рубеже 17-18 века, назывались они "coffee-house". Основной целью владельцев таких заведений было приобщение публики к кофейному искусству - нужно было сделать так, чтобы люди оценили ароматный напиток и полюбили его. Именно поэтому то здесь, то там на улочках итальянских городов стали "вырастать" небольшие кофейни, сотрудники которых предлагали горожанам взбодриться с утра чашечкой эспрессо.

Таким же стало и Caffe Greco - история его появления в Риме берет свое начало от одноименной кофейни в Милане, владельцем которой был грек. Вывеска над входом заведения гласит, что дата основания его - 1760 год.

Новинка ресторанного бизнеса заинтересовала итальянцев почти сразу - в кофейню начали приходить философы, литераторы, писатели. Таким образом Antico Caffè Greco стало местом встреч итальянской богемы. В 19 веке его прозвали "Немецким кафе", благодаря жителям Германии, которые выбрали заведение одной из точек в своих туристических маршрутах.

Кафе быстро стало оплотом космополитизма и местом смешения культур - украинский писатель Николай Васильевич Гоголь, например, любил подолгу засиживаться в Antico Caffè Greco, дискутируя с другими представителями творческой интеллигенции. Он отправился в Рим, чтобы превратить в жизнь сюжет "Мертвых душ" и, как мы знаем, успешно сделал это, а в итальянском кафе обрывки исписанных Гоголем листков хранятся до сих пор. Кроме него, Antico Caffè Greco часто посещали такие легендарные личности как Софи Лорен, Федерико Феллини, Шарль Бодлер, Иоганн Вольфганг фон Гёте и другие.

Если вы будете на прогулке в столице Италии, а экскурсовод не расскажет, какая самая старая кофейня в Риме, то знайте, что это именно Antico Caffè Greco - место, четыре столетия подряд успешно хранившее культуру и уникальность прошедших эпох. Благодаря множеству табличек, гипсовых миниатюр известных людей, а также других артефактов, кафе находится под защитой Министерства культуры Италии.

Почему закрылось самое старое кафе в Риме

Удивительно, но многие исторические потрясения удалось перенести Antico Caffe Greco - фото заведения доказывают, что его снова и снова реставрировали, сохраняя идентичность и колорит. Однако судебных тяжб кофейня на Via dei Condotti, 86 пережить не смогла. По данным Il Post, здание принадлежит Еврейскому госпиталю, и до 2017-го года владельцы кафе платили за аренду по 17 000 евро в месяц. Однако восемь лет назад прежний договор об аренде истек, а новая цена оказалась баснословной - госпиталь запросил 150 000 евро в месяц, подняв стоимость почти в 9 раз.

После восьми лет судебных тяжб Antico Caffe Greco все-таки пришлось покинуть помещение - судебные приставы принудительно выселили владельцев заведения, повесив на двери замки. Управляющий кофейни заявил, что история кофейни на этом не заканчивается, и легендарное место откроется снова, даже если для этого опять придется обратиться в суд.

