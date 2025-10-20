Эксперт также объяснил для чего раскручивалась тема с "Томагавками" и действительно ли они достанутся Украине.

Если в Будапеште на переговорах президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина появится президент Владимир Зеленский, тогда ни одна из сторон не пойдет навстречу друг другу.

Такое убеждение высказал председатель ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк в интервью Украинскому радио. "Никто не уступит ничем. Украина не отдаст свою Донецкую область полностью в админграницах даже в обмен на части Херсонской и Запорожской областей", - считает он.

Романюк отметил, что Путину надо хотя бы какую-то победу бросить своей биомассе, продемонстрировать хотя бы что-то, ради чего шла эта война, в которой погибло более миллиона россиян, а также параллельно "потеряно" Сирию, Армению, Азербайджан, Молдову и Африку и при этом нет ни одного достижения.

"Итак, здесь нарисовывается тупик, даже если они сядут втроем. Зеленский может сказать Путину только одно: "Прекращай эту войну, иначе за считанные месяцы мы уничтожим всю твою инфраструктуру. К лету у тебя не будет ни одного живого предприятия в европейской части РФ. Я тебе гарантирую, что прекращу обстреливать Россию, если ты соглашаешься на прекращение боевых действий. На этом мы расходимся". Я не говорю сейчас о репарациях, возвращение детей - это бесспорно. И на этом фоне "Томагавки" откладываются на долгий период, пока Трампу не удастся добиться от Путина четкого и понятного ответа", - пояснил Романюк.

Эксперт отметил, что именно для этого разворачивалась эта "спецоперация" о "Томагавках" - как шантаж, блеф и давление на Путина, чтобы посадить его за стол переговоров.

"Раздували это до такой степени, что в Кремле услышали - и Путин уже готов лететь на встречу с Трампом. Но если Трамп увидит, что Путин снова недоговороспособен и не готов к прекращению войны, то у президента США не будет других вариантов, как передать Украине "Томагавки". Потому что Путин его к этому принудит", - пояснил эксперт.

Романюк не исключил, что к теме "Томагавков" может добавиться еще и ракетное вооружение для Украины. Речь идет о ракетах ERAM и Barracuda.

"Мы заходим в зиму с морозами, и россияне начнут на себе ощущать все "прелести" войны, которую они не хотят прекращать, потому что мы продолжим поражать их энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

Переговоры в Будапеште

Недавно во время телефонного разговора Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к переговорам в случае приглашения. Он отметил, что Трампу нужно еще больше давить на Путина, чем он давил на ХАМАС.

