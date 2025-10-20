Bullet разработали в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны.

В украинской компании "Генерал Черешня" сообщили об успешном завершении испытаний нового зенитного дрона Bullet, он уже готов к серийному производству.

Bullet разработали специально для уничтожения БПЛА типа "Шахед". Для решения этой задачи он получил возможность разгоняться до 309 км/ч. На обнародованном видео можно видеть, что скорость полета дрона действительно очень большая.

Как сообщается, Bullet разработали в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны. Его создали в очень сжатые сроки. Для этого разработчики эффективно объединили существующие аэродинамические решения и современное программное обеспечение.

"Мы поставили перед собой четкую цель – создать эффективный инструмент обороны, который повысит способность подразделений защищать критические объекты и гражданскую инфраструктуру. "Генерал Черешня Bullet" – результат сотрудничества наших лучших специалистов и военных, которые в оперативные сроки смогли воплотить новый БПЛА от концепции до серийного производства. Мы продолжим совершенствовать "Bullet", чтобы предоставить подразделениям современные и надежные решения для противодействия воздушным угрозам", – отметил Ярослав Гришин, основатель компании "Генерал Черешня".

Одна из версий дрона предусматривает наличие системы донаведения. Предполагается, что она уменьшит зависимость эффективности использования Bullet от мастерства оператора. Известно, что дрон хотят поставлять в дневном и ночном вариантах.

В будущем "Генерал Черешня" хочет масштабировать серийное производство Bullet и усовершенствовать свое творение.

Зенитные дроны - главное

Ранее УНИАН сообщил, что российские "Шахматы" научились уклоняться от дронов-перехватчиков, используя для этого "примитивные китайские датчики". Они фиксируют рядом любой дрон, после чего "Шахед" меняет высоту.

Также сообщалось, что россияне научились сбивать отечественные дальнобойные беспилотные аппараты типа FP-1, "Лютый" и E-300 с помощью собственных зенитных дронов и это может стать для Украины проблемой.

