Она рассказала, как переживает разрыв.

Бывшая жена украинского певца Романа Сасанчина призналась, что после разрыва с мужем пережила очень сложный период.

Иванна опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео от 5 октября, на котором шагает по улице и плачет. Девушка рассказала подписчикам, что ей трудно было поверить, что мучительный период жизни закончится, но теперь она оставляет его позади:

"Был длительный период, когда вечера заканчивались слезами. Даже неделю назад казалось, что это никогда не пройдет. Но сегодня я чувствую: все это позади. И вознаграждение за пройденные испытания - действительно самое приятное. Время лечит, люди помогают".

Бывшая певца завела новую страницу в Instagram и там делится кадрами из своей жизни. Также девушка публикует фотографии с их с Романом дочкой Элизабет.

Как сообщал УНИАН, о разрыве Романа Сасанчина и Иванны объявили в начале сентября. Оба партнера отказались раскрывать причины такого поступка.

