Правда, Square Enix всё ещё не понимает важность игры, жалуется Симу Лю.

Главная звезда "Шан-Чи" Симу Лю подтвердил, что сценарий фильма по Sleeping Dogs готов и проект официально сдвинулся с мёртвой точки. Лю не только сыграет главную роль, но и выступит продюсером картины.

Симу Лю выложил фото первой страницы сценария, написанного сценаристом Цзе Чуном, известным по сериалу "Я - Дева" от Amazon.

По словам Лю, главная преграда сейчас в студии Square Enix - правообладателем франшизы Sleeping Dogs: "Square Enix - отличные партнёры. Проблема в том, что студии пока не понимают, насколько ценна эта франшиза. Но мы их убедим".

Актёр признаётся, что путь к фильму оказался долгим и изнурительным: "Пичинг руководителям, которые не знают игру, - утомительно. Но любовь фанатов к Sleeping Dogs даёт нам силы. Сначала фильм, потом, может, и сиквел игры - это всегда была мечта".

Первая попытка экранизации провалилась ещё в 2017 году, когда главную роль должен был сыграть Донни Йен.

Действие игры разворачивается в Гонконге, где полицейский Вей Шэн под прикрытием внедряется в триаду Sun On Yee. Балансируя между долгом и криминалом, герой постепенно теряет грань между двумя мирами, а история превращается в стремительный экшен с рукопашными боями, погонями и предательствами

